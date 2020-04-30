Придуман способ избежать бума «коронаразводов»

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30.04.2020, 19:16, Новости дня

Японская компания по аренде недвижимости Kasoku предлагает семейным парам, у которых возникли сложности в отношениях из-за длительного нахождения на самоизоляции, арендовать на короткое время отдельные комнаты.

Это, по мнению компании, поможет парам пережить трудный период в отношениях на фоне карантина из-за коронавируса, и позволит супругам побыть в одиночестве, пишет Business Insider.

Пресс-секретарь Kasoku рассказал газете Japan Times, что цель этой инициативы – «избежать развода».

«Мы надеемся, что пары сначала дистанцируются и подумают о [своем браке]. Со своей стороны, мы предоставим комнаты, в которых они могут жить, и условия для работы», – отметил он.

Как отмечает Business Insider, на решение компании повлияло широкое распространение в социальных сетях понятия «коронаразвода», то есть развода из-за коронавируса, в условиях которого из-за карантина супруги вынуждены много времени проводить в одном помещении.

Психолог ранее рассказала газете ВЗГЛЯД, что на самоизоляции семьям необходимо выбрать «лидера».



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