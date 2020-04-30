 

В Саратове чиновница уволилась после скандала с закупкой китайских медицинских масок

30.04.2020, 19:16, Новости дня

Саратовский министр и глава аппарата губернатора региона Олеся Горячева ушла в отставку после скандала с закупкой медицинских масок.

В пресс-службе главы региона Валерия Радаева сообщили, что он удовлетворил прошение чиновницы об отставке, передает РИА «Новости».

Директор подведомственного областному минздраву «Саратовского аптечного склада» Сергей Горячев в среду заключил договор на поставку с подмосковной фирмой «Сигмафарм» договор на поставку защитных средств.

Сумма закупки составила 43,36 млн рублей, в контракт включили 28 тыс. масок, респираторов и очков из Китая. Также в комплект вошли 10 тыс. одноразовых нестерильных медицинских масок.

СМИ отмечают, что Горячев является супругом Олеси Горячевой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил прокуратуру региона провести проверку контракта. В региональном минздраве сообщили, что договор расторгнут, а директор отстранен от работы.

За последние сутки в РФ подтверждены 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выздоровели 1333 человека, зафиксирован 101 летальный исход. На утро 30 апреля в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.

В среду в РФ был подтвержден 5841 новый случай коронавируса.



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