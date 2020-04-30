Мнение: Голод в США, дефицит мяса и парад суверенитетов штатов

30.04.2020, 19:15, Разное

1. Пока пессимисты пророчат дефицит продуктов в России, кризис уже поставил на грань голода несколько процентов жителей США. Речь идёт о десятках миллионов американцев, которые надеются сейчас, что у благотворительных фондов хватит денег на прокорм всей это армии безработных:

https://lenta.ru/news/2020/04/23/hunger/

Свыше 22 миллионов американцев вынуждены бороться с голодом в период пандемии коронавируса. Известная сеть продовольственных банков — благотворительных организаций, занимающихся сбором и передачей пищевых продуктов нуждающимся, — Feeding America («Накормим Америку») зафиксировала резкий всплеск спроса, сообщает Business Insider.

По словам главы филиала организации в Сан-Антонио Эрика Купера, длинные автомобильные очереди за небольшим продовольственным набором свидетельствуют о разрушительном воздействии пандемии на благосостояние американских граждан. Так, на прошлой неделе банк столкнулся с 10 тысячами голодающих семей.

Более того, режим карантина и ограничительные меры обернулись рекордным ростом безработицы. В Лос-Анджелесе, где более 50 процентов жителей остались без доходов, тысячи граждан массово толпятся перед продовольственными банками. В Нью-Йорке, ставшем эпицентром вспышки коронавирусной инфекции, благотворительные организации едва справляются с нахлынувшим потоком оголодавших.

В индустрии обеспокоены тем, что запасы продуктов могут быть исчерпаны. По оценкам Feeding America, свыше 17 миллионов человек рискуют испытать нехватку продовольствия и столкнуться с голодом, если вирус продолжит распространяться по всей стране.

Положение дел в России одновременно и хуже, и лучше. Хуже, так как у нас просто нет организаций, хотя бы грубо сравнимых по размерам с «Кормящей Америкой». Лучше, так как пока что безработица у нас находится на низком уровне, и почти все россияне могут себе позволить покупать еду в магазинах.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на днях предложил подумать о том, чтобы выдавать гражданам помощь в натуральном виде – то есть, тоже раздавать еду:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea542b09a79478191a94357

Полагаю, он прав. Еды в России фермеры производят вполне достаточно, а как там дальше пойдёт кризис — ещё неясно.

2. США тем временем продолжают повторять ошибки позднего СССР. Так, в стране на полном серьёзе ожидают полноценный дефицит мяса:

https://lenta.ru/news/2020/04/24/eat/

В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.

Около четверти предприятий по производству свинины и десять процентов по производству говядины не работают. 24 апреля корпорация Tyson Foods Inc. заявила, что закрывает свой завод по производству говядины в штате Вашингтон. Число подобных случаев продолжает расти, в том числе в Канаде, из-за чего некоторые производители планируют сокращать экспорт мяса в США. На фоне этого крупнейший в мире производитель мяса JBS SA предупреждает о дефиците. Из-за сбоев оптовая цена говядины достигла рекордного уровня, цена на бекон взлетела на 137 процентов.

Ситуация усугубляется тем, что у 100 специалистов Министерства сельского хозяйства США, которые ранее инспектировали различные заводы, выявили коронавирус. Как пишет издание, отрасль может пострадать еще больше, если зараженные сотрудники Минсельхоза занесли инфекцию на предприятия, где еще не было вспышек вируса.

Как известно, около 40% американцев страдают ожирением. Полагаю, уход с рынка значительных объёмов мяса крупные медиа будут пытаться представить как заботу о здоровье американской нации.

3. В США на фоне эпидемии назревает угроза парада суверенитетов штатов. Об этом пишет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200415/1570042472.html

Суть конфликта между “бунтующими” губернаторами и президентом Трампом связана с тремя разными проблемами. С одной стороны идет борьба за то, чтобы управлять процессом противостояния эпидемии и распределением соответствующих медицинских и финансовых ресурсов. С другой стороны идет борьба за “экономический рубильник”: Трамп утверждает, что он как президент имеет “полное право” решать, когда и как “включать и выключать” экономику конкретных штатов, а губернаторы настаивают на том, что это их дело и их прерогатива. А еще (и это главная проблема) губернаторы-бунтовщики искренне не любят (по личным, партийным или идеологическим причинам) действующего американского президента, и если для того, чтобы нанести ему ущерб, потребуется подорвать стабильность государства в целом, то есть неплохие шансы на то, что они на это действительно пойдут.

По сообщениям американских СМИ и судя по официальным декларациям губернаторов, в США сейчас сформировано два “альянса” штатов, которые координируют между собой действия по борьбе с коронавирусом, решение экономических вопросов и противодействие Дональду Трампу. Это так называемый Западный альянс, состоящий из штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, и региональный альянс штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, Род-Айленд и Делавэр, которым руководит еще один антитрампист и политический тяжеловес, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.