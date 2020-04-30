Фирма Microsoft тестирует поддержку многооконного режима в Office для iPad

30.04.2020, 19:09, Разное

Недавно стали известны планы Microsoft, касающиеся упрощения процесса параллельной работы с несколькими файлами PowerPoint или Word на гаджетах с iPadOS. В настоящий момент такую возможность получили участники тестовой программы этого софтверного гиганта.

Пользователи, участвующие в программе бета-тестирования, могут начать работу с многооконным режимом различными методами. В частности, можно прикоснуться и переместить на край рабочего экрана необходимый документ из перечня “Открыть”, “Общий доступ” либо “Последние”. С другой стороны, после загрузки PowerPoint или Word достаточно провести пальцем от нижнего края дисплея в верхнюю для вызова дополнительной панели, перемещающей ярлык открытой программы на край дисплея и выбрать необходимый для запуска документ. Именно так юзеры офисного пакета на iPad смогут осуществлять одновременное взаимодействие с рядом документов.

Фирма Microsoft не анонсировала конкретной даты выхода функции из стадии бета-тестов. Кроме того, сообщается, что возможность использования мультиоконного режима будет доступна именно для iPadOS 13 и отсутствовать в других версиях мобильной платформы. К слову, вполне вероятно, что такой режим будет добавлен Microsoft в перспективе и для других приложений пакета.