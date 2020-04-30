 

Фирма Microsoft тестирует поддержку многооконного режима в Office для iPad

30.04.2020, 19:09, Разное

Недавно стали известны планы Microsoft, касающиеся упрощения процесса параллельной работы с несколькими файлами PowerPoint или Word на гаджетах с iPadOS. В настоящий момент такую возможность получили участники тестовой программы этого софтверного гиганта.
Пользователи, участвующие в программе бета-тестирования, могут начать работу с многооконным режимом различными методами. В частности, можно прикоснуться и переместить на край рабочего экрана необходимый документ из перечня “Открыть”, “Общий доступ” либо “Последние”. С другой стороны, после загрузки PowerPoint или Word достаточно провести пальцем от нижнего края дисплея в верхнюю для вызова дополнительной панели, перемещающей ярлык открытой программы на край дисплея и выбрать необходимый для запуска документ. Именно так юзеры офисного пакета на iPad смогут осуществлять одновременное взаимодействие с рядом документов.

Фирма Microsoft не анонсировала конкретной даты выхода функции из стадии бета-тестов. Кроме того, сообщается, что возможность использования мультиоконного режима будет доступна именно для iPadOS 13 и отсутствовать в других версиях мобильной платформы. К слову, вполне вероятно, что такой режим будет добавлен Microsoft в перспективе и для других приложений пакета.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Отвечая на главные российские мифы о НАТО и COVID-19

04.04 / Мнение: “Астартес”

28.04 / Совещание Путина с губернаторами. Прямая трансляция

15.04 / В Госдуме высказались об идее ввести продуктовые карточки в период карантина из-за коронавирусе

01.04 / La Nuova Ferrara – Жители итальянской провинции имеют иммунитет от коронавируса

25.04 / Мнение: Смерть врачей…

01.04 / Врачи отметили, что тип головной боли может указывать на разные проблемы со здоровьем

15.04 / Тайна военной части №10003

26.04 / Мнение: На кого работал «Ландромат»?

07.04 / Скандалы: Валерий Газзаев и Ко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска