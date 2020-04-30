Графический процессор AMD для смартфонов Samsung обошёл по производительности Snapdragon 865

30.04.2020, 19:09, Разное

В минувшем году американский производитель интегральной микросхемной электроники компания AMD заключила соглашение с южнокорейским технологическим гигантом Samsung относительно совместной работы над графическим процессором для грядущих смартфонов. Недавно сетевые источники сообщили, что инновационная разработка прошла первое тестирование, обойдя по производительности графику Snapdragon 865 от Qualcomm.

На данный момент однокристальная система Samsung с интегрированным графическим процессором AMD находится на начальном этапе разработки и не ранее 2021 года должна сменить фирменную платформу Exynos 990 в новых смартфонах южнокорейского производителя. Тем не менее, недавно в GFXBench инновационная разработка была впервые протестирована и продемонстрировала отличные результаты. Так, в Manhattan 3.1 GPU AMD показал 181,8 FPS, а это на 13% больше, чем у входящего в состав процессора Snapdragon 865 GPU Adreno 650. В других тестах совместная разработка показала ещё лучший результат, превзойдя конкурента почти в 3 раза.

Таким образом, уже сейчас, находясь в самом начале создания, новинка от AMD имеет в разы лучшую производительность в сравнении с топовым процессором Snapdragon 865. Не исключено, что финальная версия, которую в дальнейшем будут применять в смартфонах Samsung, сможет обойти производительность SoC Snapdragon 875 либо же покажет равные возможности.