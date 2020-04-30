Кадыров придумал наказание для нарушителей самоизоляции

30.04.2020, 19:08, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба республики по коронавирусу призвал наказывать нарушителей самоизоляции, изымая у них машины и отправляя на уборку улиц.

«Что касается самоизоляции, мы обращаемся ко всем: если хотим вернуться к нормальной жизни, оставьте своих детей дома, это серьезная болезнь. Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают… из-за того, что они неделю не могут усидеть дома, мы не можем рисковать здоровьем людей», – передает слова Кадырова РИА «Новости».

Глава Чечни призвал жителей помочь медикам и правоохранителям, которые задействованы в обеспечении режима самоизоляции.

«Чтобы в последующем мы смогли вам помочь, надо сидеть дома, с остальным у нас нет проблем: с койками, скорыми, медикаментами, больные обеспечены 3-4-разовым питанием», – заметил Кадыров.

Он отметил, что до 12 мая меры по соблюдению режима самоизоляции будут усилены. Кадыров поручил главе МВД по Чечне задерживать и штрафовать нарушителей.

В республике 465 случаев заражения коронавирусом, семеро умерли, 107 человек выписаны после выздоровления.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в Чеченской Республике работа по предотвращению распространения коронавируса организована должным образом.

В среду Кадыров заявил, что необходимо усилить меры контроля за передвижением населения, так как многие жители республики не соблюдают режим самоизоляции.