 

Собянин не исключил выхода Москвы на пик заболеваемости COVID-19

30.04.2020, 19:08, Новости дня

Москва, возможно, вышла на пик заболеваемости коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города сообщил в интервью «России 24», что Москва за неделю по коронавирусу, пневмониям прирастает примерно на 70%, передает РИА «Новости».

На данный момент в московских больницах находятся 17 тыс. больных коронавирусом, это люди со средней и тяжелой формой заболевания, сообщил Собянин.

Градоначальник пояснил, что Москва в ситуации с эпидемией не на середине пути, пройдено только четверть пути.

«Динамика по заболевшим известна, она публикуется каждый день. И если смотреть день ко дню последние дней 5,6,7, то складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. Каждый день 2,5-3 тыс. заболевших, нет такого, чтобы рост», – сказал мэр.

Он отметил, что подавляющее большинство людей в столице соблюдают режим самоизоляции.

За последние сутки в РФ подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход. При этом за сутки полностью выздоровели 1333 человека. В среду в РФ был подтвержден 5841 новый случай коронавируса. Это на 1258 случаев меньше, чем 30 апреля.



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