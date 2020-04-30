Францию предупредили о волне банкротств

30.04.2020, 19:08, Новости дня

Франция столкнется с банкротством компаний и ростом безработицы после отмены ограничительных мер 11 мая. Об этом сообщил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в комиссиях по экономическим делам и устойчивому развитию Национального собрания.

«Самое трудное впереди. Это период, когда мы увидим банкротства и потерю рабочих мест, и я предпочитаю открыто говорить об этом» – передает ТАСС, ссылаясь на агентство Франс Пресс.

По его словам, падение ВВП страны на 5,8% в первом квартале является предвестником «экономического шока», который испытает страна. Как отметили эксперты Национального института статистики и экономических исследований, этот спад – самый мощный за весь период мониторинга ВВП страны, ведущегося с 1949 года.

Напомним, карантин во Франции продлен до 11 мая. По последним данным, во Франции выявлено уже более 112 тыс. случаев заражения новым коронавирусом.

Ранее минтруд Франции уже сообщил об историческом росте числа безработных на более чем 246 тыс. человек.