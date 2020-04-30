 

Мнение: Обиженные?

30.04.2020, 19:05, Разное

Даже в самоизоляции продолжаю присматривать за Ямалам. Ситуация с распространением коронавируса там совсем скверная. На сегодня в регионе 409 зараженных коронавирусом. С учетом того, что население ЯНАО чуть больше 500 тыс человек, регион – вообще в лидерах по количеству инфицированных, почти по одному больному на каждую тысячу жителей…

Продолжаю следить и за тем, как прессуют моего старинного знакомого Олега Ситникова.

Рассказывал как-то про следователя по особо важным делам местного управления СКР Сафиула Исмаилов, который, по всей видимости, считает себя самым умным, и плевать хотел и на коронавирус, и на Путина, и 3 апреля вызывал на допрос в Салехард 67-летнего Олега Ситникова. Подробности в тексте  «Отмороженный следователь?».

А  Ситников продолжает обжаловать действия силовиков.  Уже несколько лет.   И, видимо, давно вызвал обиду того же управления СКР ЯНАО.   Которые, видимо, решили отомстить Ситникову за свои обиды. И де-факто запретили ему проводить операцию на глаза.

Дело в том, что Ситников слепнет. Ему необходима экстренная операция. Причем операцию надо было делать еще несколько месяцев назад. На обследование-то он слетал еще в марте (следователь тогда не возражал, разрешил на несколько дней покинуть Новый Уренгой). Ситников должен был снова прилететь в апреле, уже на операцию. Но эпидемия коронавируса перечеркнула все планы.

В Новом Уренгое таких операций не делают. А туда, где делают, сегодня Ситников попасть уже не может. И не потому, что не летают самолеты или клиника не работают. Летают. И клиника возобновила работу. Но в СКР  то ли обиделесь, что назвали «отмороженным» следователя, игнорирующего Путина, то ли еще по какой причине….  В общем, решили не разрешать Ситникову делать операцию….

Источник: Ирек Муртазин



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