94-летняя королева Елизавета II трогательно поздравила своего 100-летнего кумира

30.04.2020, 19:00, Разное

На днях весь мир облетела новость об одном пожилом британце. Капитан Том Мур, ветеран Второй мировой войны, собрал для больниц родной страны более 30 миллионов фунтов стерлингов. Организовать сбор средств такого масштаба мужчине удалось благодаря обычным прогулкам по саду возле своего дома в графстве Бедфордшир, которые были призваны помочь Тому восстановиться после операции.

Сегодня Муру исполнилось 100 лет. С этой знаменательной датой ветерана поздравляет вся Великобритания и лично королева Елизавета II.

Сегодня утром официальный представитель королевы в Бедфордшире лично доставил поздравительную открытку капитану Тому Муру от Ее Величества. Сегодня мы присоединяемся к людям по всей Великобритании и по всему миру, чтобы пожелать ему счастливого 100-го дня рождения,

– сообщил Букингемский дворец у себя в Twitter.

Счастливого дня рождения невероятному человеку, настоящей машине по сбору средств!

– поздравили Мура Кейт Миддлтон и принц Уильям через официальный аккаунт Кенсингтонского дворца в Twitter.

Том Мур с открыткой от королевы Елизаветы II

История подвига Мура началась с операции по замене тазобедренного сустава, которую сделали капитану незадолго до введения в Великобритании карантина. Одним из условий восстановления после лечения стали ежедневные прогулки. В начале апреля дочь ветерана Ханна Ингрэм-Мур – Том проживает в Бедфордшире вместе с ней, зятем и двумя внуками – предложила ему совместить предписания врача с другим полезным делом и помочь борющимся с вирусом работникам NHS. Довольный собственным опытом общения с врачами ветеран согласился – и 9 апреля от его имени была запущена кампания в пользу системы Национального здравоохранения Великобритании. Условия – британцы жертвуют средства в пользу врачей, а капитан Том Мур в обмен на это обязуется пройти на ходунках 100 кругов вокруг своего сада до своего 100-летия, то есть до 30 апреля.

Заданную дистанцию – а она составляла порядка 3 километров – капитан преодолел раньше назначенного срока. Но что еще более важно – он превысил все возможные прогнозы по сбору средств. Поначалу Том и Ханна думали, что соберут всего 1000 фунтов, затем повысили верхнюю планку до 10 тысяч, но после им пришлось вновь и вновь обновлять эти цифры, поскольку средства все продолжали приходить. Уже 14 апреля на прогулки Тома Мура пожертвовали миллион фунтов стерлингов, о его имени узнали все СМИ и министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок. А платформа JustGiving, на которой и базируется кампания отважного ветерана, заявила, что это самый успешный проект за всю ее историю – и также пожертвовала на благое дело 100 тысяч фунтов.

Более подробно об этой истории можно прочесть тут.