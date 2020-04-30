 

Ученые из Австралии рассказали о механизмах действия “Арбидола” на коронавирус

30.04.2020, 18:54, Разное

Как показали исследования структурной и молекулярной динамики, “Арбидол” вступает во взаимодействие с S (spike) гликопротеином нового коронавируса и препятствует его структурным изменениям, которые представляют собой главный этап для прикрепления SARS-CoV-2 и его сближения с человеческой клеткой.

Сообщается, что “Арбидол” вступает во взаимодействие с S-белком при помощи водородных и Ван-дер-Ваальсовых связей, нарушает его структуру и блокирует функциональную активность.

По данным исследований, такой механизм действия “Арбидола” ранее был описан применительно к вирусу гриппа. Это говорит о структурном сходстве в областях связывания поверхностного белка вируса гриппа (гемагглютина) и S-белка нового коронавируса. Таким образом, отмечает ученый, препараты для лечения гриппа также могут быть эффективными от SARS-CoV-2.

“Основываясь на молекулярной динамике и структурных исследованиях, подтверждают, что шип гликопротеина SARS-CoV-2 является препаратом-мишенью для “Арбидола”, – говорится в заключении.

Напомним, что на 30 апреля число зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек. В России количество зараженных перешло планку в 100 тысяч.



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