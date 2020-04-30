Диетолог рассказала о пользе употребления рыбы

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30.04.2020, 18:53, Разное

Один из лучших диетологов Великобритании Мэй Симпкин пояснила о пользе употребления рыбы для здоровья. Продукт, в частности, важен для поддержания функционирования иммунной системы.
Специалисты National Health Service считают, что сбалансированным можно назвать такой рацион, в котором дважды в неделю присутствует рыба. Ученые говорят о ней, как о ценном источнике комплекса витаминов, минералов, особо подчеркивая присутствие Омега-3. Доктор Симпкин в интервью изданию Men’s Health указала на основные причины, из-за которых продукт необходим в питании людей. Являясь богатым источником витамина D, рыба должна быть обязательным блюдом в условиях пандемии COVID-19, так как обеспечивает поддержку иммунной системы. Кроме этого, от неё во многом зависит здоровье костей и состояние мышечной структуры. О влиянии продукта на наращивание мышц хорошо известно тем, кто увлекается бодибилдингом. Наличие в рыбе восьми незаменимых аминокислот позволяет улучшить строение тела человека с условием выполнения регулярных физических упражнений.

Омега-3 жирные кислоты, вместе с другими питательными веществами, считает диетолог, обеспечивают хорошую поддержку сосудам. Нормальный уровень кровяного давления в свою очередь позволяет сердцу и мозгу функционировать без проблем. Мэй Симпкин не считает лосось или скумбрию единственным вариантом питания, со всеми названными задачами прекрасно справляется и мелкая, но обязательно жирная рыба, например, сардины.



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