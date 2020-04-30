Британия проследила за проходом российского корвета через Ла-Манш

30.04.2020, 18:53, Новости дня

Сторожевой корабль HMS Mersey Королевского флота Великобритании осуществил слежение за проходом российского корвета через пролив Ла-Манш. Об этом говорится в распространенном сообщении Военно-морских сил Великобритании.

«Базирующийся в Портсмуте Mersey следовал вблизи за российским кораблем, корветом «Бойкий» типа «Стерегущий», во время прохода по проливу, приняв дежурство у Военно-морских сил Франции», – передает ТАСС сообщение.

Уточняется, что британские моряки также отследили заправку российского корвета танкером «Академик Пашин».

Напомним, Британия сообщила о «необычно высоком уровне активности» российских кораблей, когда в конце марта за проходом российских кораблей в проливе Ла-Манш проследили девять британских кораблей.