Количество скачиваний TikTok достигло 2 миллиардов

30.04.2020, 18:53, Разное

Сервис TikTok даже до вспышки коронавируса был весьма популярен. Теперь же, в период карантина соцсеть для обмена короткими видео вышла на более высокий уровень популярности, отмечают аналитики из Sensor Tower. Как стало известно, число загрузок превысило отметку в 2 миллиарда по всему миру.

Впрочем, даже эти данные не совсем точные, так как учитывались загрузки из приложений App Store и Google Play. Реальный же показатель немного больше из-за наличия сторонних магазинов приложений, распространенных, как правило, в Китае.

Еще одной приятной новостью для разработчиков TikTok является прирост суммарных загрузок программы за прошедший квартал 315 миллионов скачиваний. Более того, речь идёт о самом высоком результате за этот период для любого приложения в истории. Чаще всего TikTok устанавливают на свои устройства индийские, китайские и американские пользователи.