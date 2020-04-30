 

В Чувашии прошел «черный дождь»

30.04.2020, 18:53, Новости дня

Черный дождь в Чувашии мог произойти из-за сильного ветра, подхватившего чернозем, который после выпал вместе с осадками, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

«Неординарные дожди, которые приносили и рыбу, и лягушек, могли быть красными или зелеными – явление известное. Любые осадки связаны не только с влагой, которая выпадает из облака, тут еще примешивается ветер, который может принести с собой грязь, пыль, песок. Локальный вихрь может захватить пепел над большим пожаром и выпасть потом темным дождем», – отметила Макеева, передает РИА «Новости».

Чувашия расположена на границе лесостепей, где происходит достаточно интенсивный нагрев.

«Там недалеко районы черноземов. В последние дни отмечалась ветреная погода. На открытых участках сильный ветер мог подхватить пересохший верхний слой почвы, на котором еще нет интенсивного травяного покрова, и унести его. В этом нет ничего сверхъестественного, это все объяснимо», – уточнила эксперт.

Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись с «черным дождем», пролившимся на юге Чувашии. 



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