Ученые рассказали, почему рак поджелудочной железы не боится иммунотерапии

30.04.2020, 18:50, Новости дня

Специалисты обнаружили, что рак поджелудочной железы обладает высокой стойкостью в ответ на иммунотерапию.

Обнаружилось, что этот вид рака не реагирует на те методы терапии, которые основаны на отключении у иммунной системы клеток и молекул, которые отвечают за правильность защитной реакции. Такими предохранителями являются белки PD-1 и CTLA-4. Они расположены на поверхности Т-лимфоцитов, которые уничтожают больные клетки.

Раковые клетки поддерживают PD-1 и CTLA-4, которые нейтрализуют действие Т-лимфоцитов. В ответ на это иммунитет игнорирует опухоль. По мнению ученых, если отключить PD-1 и CTLA-4, то иммунная система начнет распознавать раковые клетки.