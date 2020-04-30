Заявочную кампанию конкурса «Доброволец РФ – 2020» продлили до конца мая

30.04.2020, 18:48, Новости дня

Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе социальных инициатив «Доброволец РФ – 2020» будет продлен до 31 мая. Сейчас более 100 тыс. волонтеров по всей РФ задействованы в акции #мывместе для помощи населению во время эпидемии.

«Более 100 тысяч волонтеров по всей РФ задействованы в акции #мывместе, направленной на оказание помощи населению во время эпидемии коронавирусной инфекции. К акции присоединились представители бизнеса, профессиональные сообщества, НКО и многие другие, о чьих подвигах и добрых делах необходимо рассказать всей стране! Именно поэтому прием заявок на участие во всероссийском конкурсе социальных инициатив «Доброволец РФ – 2020» будет продлен до 31 мая», – говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Конкурс «Доброволец России» проводится в четыре этапа. Заявочный этап пройдет с 3 марта по 31 мая 2020 года; четвертьфинал – с 1 июня по 1 июля 2020 года; полуфинал – с 17 июля по 15 октября 2020 года, финал – с 20 октября по 13 ноября.

В этом году конкурс проводится в 10 раз, его грантовый фонд инициативой президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 млн рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане РФ старше 8 лет.

В сообщении отмечается, что сейчас многие волонтеры и активные граждане направили все свои силы на помощь окружающим в сложившихся условиях. Всплеск волонтерской активности наблюдается по всей стране: многие люди, ранее не имевшие опыта волонтерской деятельности, присоединились к сообществу добровольцев, привнося свой посильный вклад в общество.

«Реакция граждан, представителей бизнеса и волонтерских сообществ на социальные вызовы отразила то, как много неравнодушных и активных людей в нашей стране. Именно поэтому было принято решение посвятить номинацию «Доброе дело» освещению тех добрых поступков, которые участники акции #мывместе и просто не оставшиеся в стороне во время пандемии граждане совершили», – говорится в сообщении.

Рассказать о своих социальных подвигах или о подвигах другого человека предлагается на странице Конкурса: https://contests.dobro.ru/dr, выбрав номинацию «Доброе дело». Самые захватывающие и трогательные истории будут награждены в рамках торжественной церемонии на Международном форуме добровольцев 5 декабря.

Стартовавшая 21 марта общероссийская акция #мывместе по мере реализации и расширения ее участников стала толчком для распространения как самой идеи волонтерства в обществе, так и реального привлечения людей к практической волонтерской деятельности. Люди наглядно увидели, сколь значимы и эффективны волонтерские инициативы, а потому все большее количество людей из числа граждан, представителей бизнеса, НКО, власти, медийных лиц стали активно участвовать и помогать другим. За этот небольшой период времени появилось множество реальных историй о деятельности добровольцев в нашей стране, о которых важно рассказывать.

«Быть волонтером – это особый образ жизни и отношение к другим людям, это стремление и готовность помогать там, где это нужно и можно сделать. То, как волонтерское сообщество реагирует на вызовы современных реалий, показывает, насколько сплоченными и организованными являются люди и сообщества, занимающиеся развитием волонтерства в нашей стране. Участие в Конкурсе – это возможность приобщиться к большой и дружной команде профессионалов, стать частью движения, которое не останавливается, несмотря ни на какие угрозы, потому что волонтеры живут по принципу «Кто, если не мы», – говорится в сообщении.