 

США предложили РФ сотрудничество в Сирии

30.04.2020, 18:48, Новости дня

США предложили РФ сотрудничество в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) на юго-западе Сирии, который контролируется сирийскими властями, сообщил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

Он отметил, что по направлению к югу от Евфрата силы сирийских властей ограничены общим вниманием к Идлибу на северо-западе страны, в связи с этим ИГ проявляет активность в этом районе.

«Немного [сирийских] сил осталось на юго-западе, в пустыне Бадия, чтобы иметь дело с ИГ. Нас это сильно беспокоит. Мы видели, что ИГ там увеличивает территориальное присутствие, даже нападает на города и по крайней мере на короткое время может удерживать территорию. Это должно прекратиться. Мы предложили сотрудничать с русскими по этому вопросу», – сказал Джеффри, информирует РИА «Новости».

При этом , по его словам, таких проблем не наблюдается на северо-востоке, который  контролируется союзными США формированиями.

«Мы не считаем, что ИГ удалось серьезно использовать кризис с COVID для продвижения на северо-востоке, хотя… район вокруг Дейр-эз-Зора стал, выражаясь сегодняшним языком, «горячей точкой», и мы за этим внимательно следим, но мы уверены, что там все под контролем», – добавил спецпредставитель США.

Ранее Москва выразила обеспокоенность вспышками напряженности на границе Сирии и Турции.



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