 

ВОЗ предостерегла от слишком быстрой отмены ограничений по коронавирусу

30.04.2020, 18:48, Новости дня

Слишком быстрое или раннее снятие ограничительных мер по коронавирусу может спровоцировать возвращение эпидемии, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«ВОЗ рекомендует странам при рассмотрении аспектов по смягчению мер физического дистанцирования тщательно оценить риски и преимущества по четырем основным областям на основе собственной оценки риска в реальном времени в стране, поскольку слишком ранние или слишком быстрые шаги могут нести риски нового возвращения сильной эпидемической волны», – сказала Вуйнович, передает РИА «Новости».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что в стране планируется открыть школы и разрешить спортивные мероприятия.

Некоторые страны уже с понедельника начали ослаблять ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Например, в Чехии, где еще с прошлой пятницы разрешены поездки за границу и свободное передвижение вне дома, с 27 апреля открыли магазины и предприятия сферы обслуживания, фитнес-центры, библиотеки и зоопарки.



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