Мнение: О суровой расплате, настигшей «героя Крыма и Донбасса»

30.04.2020, 18:45, Разное

Издавна люди верили, что всё происходит не просто так, и ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Карма ли настигнет, Господь ли покарает, Судьба ли отомстит – не суть. Главное, что Вселенская Справедливость восстанавливается, пусть и не моментально, а с временны́м лагом, порой солидным.

Вот и эту историю многие наверняка сочтут возмездием свыше, хотя прошло уже пять лет…

Российский предприниматель Константин Малофеев, известный как православный олигарх за свою приверженность религии и участие во многих связанных с ней проектах, получил своё. Несмотря на все меры предосторожности и лучшую медицину, он заразился новым #коронавирус­ом. О чём сам же и сообщил в эфире своего патриотического телеканала «Царьград».

На вопрос ведущего о самочувствии Константин Малофеев внезапно ответил: «Неплохо для больного CoVID-19. Заболел я неделю назад. Могу поделиться симптомами. У меня нехарактерная симптоматика. Всё это время у меня не повышалась температура». По словам бизнесмена, он долгое время не вызывал врача, поскольку не подозревал о наличии инфекции, но в итоге заказал тест на дом. Тот оказался положительным.

Основную часть своей карьеры Константин Малофеев работал в инвестиционных компаниях, холдинге «Связьинвест» и «Ростелекоме». Его деятельность сопровождали громкие скандалы. Основным среди нынешних активов олигарха является «tsargrad.tv», позиционирующий себя как «первый русский» телевизионный канал.

Впрочем, основная роль Константина Малофеева в современных событиях заключается не в пропаганде идей российской имперскости. Предприниматель получил широкую известность среди простого народа в 2014 году в связи с вооружённым конфликтом на востоке Украины. В частности, его бывший PR-консультант Александр Бородай и экс-глава службы безопасности Игорь Гиркин (Стрелков) занимали высокие позиции в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Кроме того Константин Малофеев через благотворительный Фонд Святителя Василия Великого оказывал помощь казачьим частям, воевавшим на стороне самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также гражданскому населению Донбасса. А глава Республики Крым наградил его местным орденом «За верность долгу» с формулировкой — «за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым».

В итоге по совокупности содеянного российский околокремлёвский предприниматель был включён в список лиц, против которых Европейский союз применяет санкции в связи с украинским кризисом 2014 года. Позднее по той же причине он попал под санкции со стороны #США и Канады. Наконец, #Украина обвинила его в создании не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований и объявила в международный розыск. В ответ на что Константин Малофеев лишь саркастически рассмеялся.

Теперь ему не до смеха, в общем…

Как вы думаете, какое количество людей по обе стороны российско-украинской границы сочтут CoVID-19 у Константина Малофеева заслуженной карой свыше? А сколько народу искренне пожелают ему скорейшего выздоровления?