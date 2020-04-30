Мнение: “Академик Черский” идет на Балтику

30.04.2020, 18:40, Разное

После всех лихорадочный метаний, смены курса и места назначения, трубопрокладчик "Академик Черский" прошел через Каттегат и идет в Калининград, откуда после работ по дооснащению, отправиться прокладывать оставшийся участок "Северного Потока-2".

Он шел на Одессу, а вышел к Херсону…

Как представляется, эпопея с достройкой оставшегося участка "Северного Потока-2" еще не кончилась – наверняка мы увидим попытки США заблокировать достройку путем санкций, а также попытки действовать руками своих европейских вассалов (в частности, Польша уже заявила о том, что может добиться ареста не только "Академика Черского", но и самого "Северного Потока", так как "Газпром" ей якобы должен 1,5 млрд. долларов).