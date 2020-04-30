 

Мнение: “Академик Черский” идет на Балтику

30.04.2020, 18:40, Разное

После всех лихорадочный метаний, смены курса и места назначения, трубопрокладчик "Академик Черский" прошел через Каттегат и идет в Калининград, откуда после работ по дооснащению, отправиться прокладывать оставшийся участок "Северного Потока-2".
Он шел на Одессу, а вышел к Херсону…

Как представляется, эпопея с достройкой оставшегося участка "Северного Потока-2" еще не кончилась – наверняка мы увидим попытки США заблокировать достройку путем санкций, а также попытки действовать руками своих европейских вассалов (в частности, Польша уже заявила о том, что может добиться ареста не только "Академика Черского", но и самого "Северного Потока", так как "Газпром" ей якобы должен 1,5 млрд. долларов).

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Минтруд объяснил порядок оплаты труда на объявленной не рабочей неделе

28.04 / «Книга истории не позволяет вырывать из нее страницы».

15.04 / Мнение: Московский коллапс

29.03 / Создан робот-пылесос Midea VCR15 со встроенным «антивирусом»

28.03 / Мнение: Выйдут ли суворовцы на Парад Победы?

20.04 / Немецкий психолог Томас Лоу назвал простой и эффективный способ избавления от стресса

29.03 / От благодати до заразы – В РПЦ уверены, что святое причастие защищает от пандемии

05.04 / Мнение: Время настоящей музыки закончилось

03.04 / Мнение: “Адмирал Кузнецов” вернется в строй в конце 2022-го года

29.03 / Последствия коронавируса показаны со спутника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска