Личное: А доказательства есть?

30.04.2020, 18:35, Разное

Студентка исторического факультета МГУ Дарья Варакина обвинила своего профессора в домогательствах.

Пришла поговорить про учёбу, академический отпуск, а он закрыл дверь на ключ и полез.



Фото: Соцсети

Спас Дашу случай — в дверь постучали. Девушка пришла в себя и вышла из кабинета.

Дарья обвиняет профессора Функа — «дедушку факультета», как она сама его называет:

«Что произошло: 2 марта этого года я зашла к заведующему кафедрой этнологии Функу Дмитрию Анатольевичу, чтобы обсудить мой академ и дальнейшие планы. Ещё до этого он посылал неоднозначные сообщения, но я проигнорировала свои плохие предчувствия и сбросила всё на простую «отеческую» заботу, мол, он обо всех заботится, в этом нет ничего «такого». В конце концов, у него безупречная репутация «дедушки» кафедры/факультета, он мне помогал с учебной литературой и тд.

Я вошла в кабинет. Он обнял меня, поцеловал в щеку, затем в губы. Потом пошёл закрывать дверь на ключ.

В этот момент моей защитной реакцией было делать вид, что все в порядке. Как фильмах, когда герой/героиня понимают, что они находятся с преступником, и изо всех сил стараются не дать ему знать, что они все поняли.

Я пропускала мимо ушей отвратительные комментарии по типу «я возьму тебя. хаха, не в этом смысле» или «да, раздевайся». Я говорила о том, о чем изначально планировала, при том, что понимала всю бессмысленность.

Меня спас стук в дверь. Функу это явно не понравилось, но он пошёл открывать дверь. Я воспользовалась этим, чтобы собраться, встать, и, сказав, что у меня дела, выйти из кабинета.

У меня есть стойкое ощущение, что мне повезло, что все могло быть хуже, что все могло пойти дальше, но дальше этого ощущения я заходить не хочу».

После рассказа Дарьи, отреагировал и профессор: всё ложь-клевета, орёт, я иду в суд. Пусть это дело станет знаковым, я никому не позволю обвинять себя бездоказательно, и вообще ничего не было, а студентка всё врёт!

Тут же в сети появились и люди, которые, на первый взгляд, вполне резонно задались вопросом: а доказательства есть?

Доказательства того, что домогательство было. Что было — след от поцелуя где?

Почему я говорю, что вопросы эти резонны лишь на первый взгляд? Да потому, что они являются прямым соучастием преступления.

Какие могут быть доказательства за закрытой дверью? Девчонка пришла к дедуле, впала в ступор от его приставаний и выбежала, как только смогла.

Доказательства в сфере таких обвинений должен предоставить профессор, а не студентка.

Его обвинили — он должен доказать, что этого не было. А обвинение в домогательствах — уже вполне себе свершившийся факт.

Шовинисты, мелкочлены, прочие моральные уроды априори виновны, если обратное не доказано. Если профессора обвинили — он виновен, если не сможет предоставить доказательства своей невиновности.

Вот только с таким взглядом на проблему мы сможем избавиться от домогательств. Он думает, что у неё доказательств нет? Так вот это он должен искать доказательства своей невиновности, а если не найдёт, то он — домогатель.

Что интересно, все сетевые горе-защитнички профессора в душе прекрасно знают, что преступление с высокой вероятностью было. Но их «мужская» солидарность заставляет их защищать домгателя, потому что они сами такие.

Дай им власть — начнут домогаться секретаршу. Дай должность на кафедре — пристают к студенткам. Да и просто на улице, когда стоят пьяной толпой — любая девушка для них становится объектом их домогательств.

Так вот пусть теперь они доказывают, что невиновны. Не Даша ищет улики, а профессор Функ пусть оправдывается.

Согласны с таким подходом? Что думаете? Сталкивались с домогательствами, доказательств которым нет?