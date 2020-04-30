Специалисты ВОЗ рассказали, что наличие антител не гарантирует защиту от коронавируса

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30.04.2020, 18:30, Разное

Уполномоченный ВОЗ рассказал, формируется ли у людей иммунитет против коронавируса. Специалисты сообщают, что присутствие в организме людей антител к вирусу не дает 100% защиту от него.
Эксперты считают, что даже если вирус не станет мутировать, а у человека появились антитела к COVID-19, то это не гарантирует полную защиту от инфицирования. Исследователи еще не разобрались, будут ли антитела, возникающие при контактировании с вирусом, ограждать от него в дальнейшем. Эксперты сообщают, что очень важно изучать болезнь и понять, как происходит процесс излечения.

Напомним, что количество людей, которые заразились коронавирусом в России, превышает 100 тысяч человек. Специалисты считают, что расслабляться еще рано и нужно соблюдать самоизоляцию.



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