Попова сказала, когда ждать результатов испытаний вакцин от коронавируса

30.04.2020, 18:30, Новости дня

Результаты испытаний вакцин от коронавируса раньше середины лета не появятся, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Есть шесть вакцин «Вектора», еще три вакцины других разработчиков. Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить – по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», – сообщила Попова в интервью сайту «Стопкоронавирус.рф».

Также Попова заверила, что статистика по заболевшим коронавирусом в стране точная.

«Статистика абсолютно точная, здесь сомнений быть не может, потому что она собирается со всей страны и учет у нас полицевой – нельзя потерять ни одного человека. При первом же подозрительном тесте начинаются противоэпидемические мероприятия, чтобы ограничить очаг. Подтверждается ли этот тест – вопрос второй, но мероприятия начинаются немедленно», – добавила глава ведомства.

Ранее Минздрав сообщал, что вакцину от коронавируса в РФ разрабатывают семь центров, к клиническим испытаниям приступят в ближайшее время.

Член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявлял, что сроки создания вакцины против коронавируса спрогнозировать сложно, однако ее появление возможно к концу года. По его словам, это оптимистический прогноз.