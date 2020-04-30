 

Попова сказала, когда ждать результатов испытаний вакцин от коронавируса

30.04.2020, 18:30, Новости дня

Результаты испытаний вакцин от коронавируса раньше середины лета не появятся, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Есть шесть вакцин «Вектора», еще три вакцины других разработчиков. Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить – по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», – сообщила Попова в интервью сайту «Стопкоронавирус.рф».

Также Попова заверила, что статистика по заболевшим коронавирусом в стране точная.

«Статистика абсолютно точная, здесь сомнений быть не может, потому что она собирается со всей страны и учет у нас полицевой – нельзя потерять ни одного человека. При первом же подозрительном тесте начинаются противоэпидемические мероприятия, чтобы ограничить очаг. Подтверждается ли этот тест – вопрос второй, но мероприятия начинаются немедленно», – добавила глава ведомства.

Ранее Минздрав сообщал, что вакцину от коронавируса в РФ разрабатывают семь центров, к клиническим испытаниям приступят в ближайшее время.

Член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявлял, что сроки создания вакцины против коронавируса спрогнозировать сложно, однако ее появление возможно к концу года. По его словам, это оптимистический прогноз.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / На «Писающего мальчика» в Брюсселе надели медицинскую маску

21.04 / “У нас много своей нефти”. Трамп заявил, что США могут прекратить импорт нефти из Саудовской Аравии

24.04 / Вспышка COVID-19 зафиксирована на еще одном корабле ВМС США

29.04 / Захарова дала ответ «фейкоделам»

21.04 / Настоятель Богоявленского собора умер в Москве

30.03 / «Победа» отменила два вывозных рейса из Турции

23.04 / “Кто-то траву поджег, и ветрище!”: в Кемеровской области выгорела половина села

26.04 / Футболист “Эвертона” нарушил карантин, устроив вечеринку. Его ждут жесткие санкции

16.04 / “Нью-Йорк Таймс” померещился электронный концлагерь там, где его нет

01.04 / Guardian – из-за пандемии старейшему жителю земли вручили сертификат о рекорде «с безопасного расстояния»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска