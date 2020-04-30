 

Алибасов рассказал, зачем внучка Федосеевой-Шукшиной со скандалом продала долю в её квартире

30.04.2020, 18:30, Разное

У матери артистки Марии Шукшиной Лидии Федосеевой-Шукшиной сейчас непростой период в жизни. Недавно стало известно, что она передала в использование свое жилище супругу Бари Алибасову, переписавшему впоследствии квартиру на помощника.
После этого народная артистка РСФСР с возмущением попросила Алибасова вернуть жилье, но тот не понял суть претензий. По его словам, Лидия Николаевна сама захотела передать квартиру третьему лицу. К тому же, это не единственная проблема актрисы, ведь ранее она передала в использование свое жилье в Москве внучке Анне. Девушка через некоторое время решила продать её по очень низкой цене в 5 миллионов рублей.

Алибасов так и не понял, почему у супруги появились претензии к нему, но заявляет, что артистку ни в чем винить нельзя. Шоумен предположил: подобная неразбериха возникла из-за её дочери Ольги, а её племянница Анна Трегубенко в связи с этим вынуждена была распрощаться со своей долей квартиры, подытожил продюсер.



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