Москва заявила о напряженности на границе Сирии и Турции

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30.04.2020, 18:30, Новости дня

Вспышки напряженности на границе Сирии и Турции вызывают обеспокоенность в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем террористические атаки, жертвами которых становятся мирные жители. В этой связи вновь подчеркиваем безальтернативность продолжения борьбы с террористами в Сирии, признанными таковыми СБ ООН. С обеспокоенностью воспринимаем периодические вспышки напряженности в районах сирийско-турецкой границы, в настоящее время находящихся под контролем Анкары», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Москва считает необходимым напомнить, что речь идет о территории Сирии, которая должна вернуться под контроль Дамаска.

«Убеждены, что установление прочной и долгосрочной стабильности и безопасности в районе сирийско-турецкой границы и в стране в целом возможно только на основе восстановления ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», – заключила дипломат.

Турецкое военное ведомство сообщило о взрыве заминированной автомобильной цистерны с горючим в центре Африна. По мнению турецкой стороны, ответственность за взрыв лежит на Рабочей партии Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG). В результате инцидент погибли 40 мирных жителей, 40 получили ранения.

Ранее РФ отметила усилия Турции по оттеснению боевиков от трассы М4 в сирийской провинции Идлиб, и совместные с российскими военными патрулирования дороги.



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