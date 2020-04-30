“Все могло быть еще хуже”: Бритни Спирс сожгла тренажерный зал во время карантина

30.04.2020, 18:30, Разное

Бритни Спирс с некоторых пор занимается спортом на улице или в гостиной. Исполнительница объяснила фанатам, что вынуждена упражняться так из-за того, что она случайно сожгла свой тренажерный зал.

В зале 38-летней певицы горели две свечи, когда Бритни Спирс проходила мимо двери внезапно всё загорелось. Сигнализация сработала вовремя и обошлось без жертв, но все спортивное снаряжение сгорело. “У меня только два снаряда и одностороннее зеркало, но все могло быть еще хуже”, – делится знаменитость с поклонниками в личном блоге Instagram.

Бритни Спирс пояснила пользователям Сети, что из-за самоизоляции очень долго не видела возлюбленного – бодибилдера Сэма Асгари. Разлука с бойфрендом стала причиной резкого похудения американской поп-певицы, а сам культурист во время карантина стал жаловаться на переедание.