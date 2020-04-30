 

Суточная смертность от COVID-19 в Испании упала до минимального уровня за шесть недель

30.04.2020, 18:18, Новости дня

Количество погибших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании возросло до 24 543, сообщило 30 апреля министерство здравоохранения страны.

За последние сутки от коронавируса в стране погибло 268 человек (на 57 меньше, чем днем ранее). Это самый низкий показатель суточной смертности с 20 марта, отметила газета El País.

Коронавирус методом ПЦР-диагностики подтвержден у 213 435 жителей Испании (+1309 за последние сутки), из них 112 050 уже выздоровели.

Впервые с начала вспышки эпидемии в трех испанских регионах – Галисии, Кантабрии и Мурсии – не зарегистрировано случаев смерти от коронавируса.

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших и четвертое – по числу летальных случаев. 29 апреля впервые на третье место в мире, опередив Испанию, по числу жертв вышла Великобритания, где зафиксировано 26 097 погибших.

В Испании до 10 мая действует режим чрезвычайного положения. С 26 апреля в стране начали ослаблять карантин, в частности детям до 14 лет разрешили гулять до часа в день в сопровождении взрослого.

30 апреля, как сообщила El País, правительство должно объявить условия, при которых взрослым в Испании со 2 мая разрешат выходить на прогулку или на тренировку.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,2 млн человек, более 228,6 тыс. из них скончались, а 991,9 тыс. вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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