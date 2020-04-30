Кулеба: Мы далеки от обмена по формуле “всех на всех”

30.04.2020, 18:18, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договоренностей о проведении обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в формате “всех на всех” достичь не удалось. Об этом Кулеба сообщил по итогам видеоконференции министров иностранных дел “Нормандской четверки”. Его брифинг транслировался на странице министерства в Facebook.

“Мы достигли договоренности, что трехсторонняя контактная группа должна как можно скорее обсудить детали всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет объявлено. Конечно, мы уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами… Мы, безусловно, далеки от реализации формулы обмена “всех на всех”, поэтому нужно двигаться вперед”, – отметил министр.

Кулеба добавил, что отдельно обратил внимание “на необходимость освобождения украинцев, которых незаконно удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму”.

“Я обратился к своему российскому коллеге с призывом вести активную работу для их освобождения”, – заявил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, видеоконференция прошла в целом конструктивно, хотя, отметил он, “иногда было напряженно”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и пророссийскими боевиками на Донбассе состоялся 16 апреля: сепаратисты отпустили 20 человек, Украина – 14. Перед этим обмены проводились в сентябре и декабре 2019 года.