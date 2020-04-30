Глава оператора ГТС Украины: У “Газпрома” нет причин продлевать транзит газа через Украину после 2025 года

30.04.2020, 18:18, Новости дня

После запуска второй нитки “Турецкого потока”, окончания строительства газопровода Болгария – Сербия – Венгрия и ввода в эксплуатацию “Северного потока – 2 у российского монополиста “Газпром” будет возможность полностью отказаться от транзита газа через Украину. Об этом в интервью РБК, которое опубликовано 29 апреля, сказал глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

“Если “Газпром” достроит “Северный поток – 2”, то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для “Газпрома” продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные”, – заявил Макогон.

По его мнению, если “отбросить политические моменты”, “Газпрому” украинская труба была бы выгодной.

“У нас гибкая система, которая может оперативно реагировать на изменения спроса в Европе и в течении нескольких часов начать поставку дополнительных объемов газа в ЕС. Ни “Северный поток”, ни “Турецкий поток” не смогут обеспечить такую гибкость. Они рассчитаны исключительно на прокачку стабильных объемов газа. “Газпром” для обеспечения гибкости уже сейчас вынужден арендовать или покупать дорогие европейские подземные хранилища газа. Кроме этого, в случае аварий и отказов нашей газотранспортной системы мы всегда можем перенаправить газ через другие газовые коридоры внутри Украины, а “Северный поток” и “Турецкий поток” – это по две трубы, которые не имеют дублирующих мощностей”, – сказал украинский менеджер.

Он посетовал, что “Газпром” и сам не полностью использует мощности ГТС Украины, и блокирует доступ к ней другим российским компаниям.

“Такая блокада в конечном итоге приведет к тому, что украинская ГТС будет полностью переориентирована только на внутреннюю транспортировку (так как мы не сможем поддерживать бесплатно такие мощности по транзиту). И после этого Европа будет полностью зависеть от поставок газа через газопроводы “Газпрома”. Но мы готовы к сценарию “нулевого транзита” и за пять лет полностью обновим нашу ГТС под этот сценарий”, – заявил Макогон.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа истек 31 декабря 2019 года.

30 декабря 2019 года НАК “Нафтогаз України” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

“Газпром” выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, при этом российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.