В Воронежской области несовершеннолетняя девочка из приёмной семьи забеременела от сводного брата

30.04.2020, 18:17, Разное

В населённом пункте Ячейка (Эртильский р-н, Воронежская область) несовершеннолетняя девочка, проживающая в приёмной семье, забеременела от сводного брата. В связи с этим специалист органов попечительства и опеки подозревается в халатном исполнении прямых обязанностей.

По информации пресс-службы областного СК РФ, в многодетной приёмной семье, находящейся под наблюдением органов опеки, забеременела несовершеннолетняя девочка. По имеющимся данным, ребёнку 11-12 лет, а парню, который подозревается в отцовстве, – 13-14 лет. Данная семья должна была проверяться специалистами службы опеки на соблюдение приёмными родителями прав и интересов усыновлённых детей. Сообщается, что в конце минувшего года акт о проведении проверки, в ходе которой устанавливались жилищные условия и соблюдение вышеназванных правил, сотрудницей органа попечительства был составлен и подписан.

Однако его результаты показали, что фактически проверка приёмной семьи, в которой несовершеннолетняя девочка оказалась беременна, не проводилась. Специалисты регионального СК РФ устанавливают детали произошедшего. Сотрудница, пропустившая наличие проблем, подозревается в служебном подлоге и халатном исполнении обязанностей.