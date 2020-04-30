ВОЗ связала появление вакцины со второй волной коронавируса

30.04.2020, 18:16, Новости дня

Вакцина от коронавируса не появится до начала распространения второй волны инфекции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в ходе онлайн-совещания с внутрифракционной группой первого замруководителя единороссов в Госдуме Адальби Шхагошева.

Она подчеркнула, что необходимо локализовать новую вспышку, ограничиться очагами заболевания, информирует ТАСС.

«Пускай будет медицинский надзор, пускай будет карантин, но тогда на карантине будут отдельные люди, а не все общество. Но это будет до вакцины точно, если вирус не поменяется. Он мутирует, поэтому в этом плане мы ничего не можем сказать», – сказала представитель ВОЗ.

Она отметила, что второй скачок заболевания может произойти, когда население полностью расслабится. По ее словам, масштабы второй волны будут зависеть от реакции здравоохранения.

Вуйнович добавила, что в России, где система здравоохранения «работает как система, а не как отдельные больницы, где есть возможность лечиться сразу, то есть забирать людей в больницу, организовать хоть и не специфическое лечение, но проводить поддерживающую терапию, смертность гораздо ниже».

Ранее представитель ВОЗ заявила, что вторая волна коронавируса неизбежна, так как у большинства населения нет иммунитета.