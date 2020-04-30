Стресс на работе связали с риском развития поражения артерий ног

30.04.2020, 18:15, Разное

Стресс на работе связан с увеличением риска болезней периферических артерий почти в полтора раза. Об этом утверждает новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.

Заболеваниями периферических артерий называют патологии, при которых происходит сужение артерий ног, рук, желудочно-кишечного тракта или головы. Чаще всего страдают сосуды ног. Основная причина этих нарушений – атеросклероз. Этот процесс приводит к ослаблению кровообращения, которое может сначала вызывать боль в ногах, а затем и вовсе закончиться гангреной и ампутациями.

Ранее ученые уже показывали, что стресс на работе провоцирует появление болезней, связанных с атеросклерозом – сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Но предыдущие исследования практически не касались болезней периферических артерий.

«Наши данные говорят о том, что стресс, связанный с работой, может быть фактором риска развития болезней периферических артерий аналогично тому, как он увеличивает риск болезней сердца и инсультов», – сообщила в пресс-релизе журнала Катрина Хейкиле (Katriina Heikkilä) из Каролинского института в Стокгольме.

Ученые проанализировали медицинские истории примерно 139 тысяч человек. Это данные они получили из 11 различных исследований, которые были проведены в четырех странах. Возраст участников в среднем был 39-49 лет, в начале наблюдения ни у кого их них не было болезней артерий. Об уровне стресса ученые делали выводы со слов самих участников исследования.

За участниками наблюдали в среднем в течение 13 лет, за это время в разных странах от болезней периферических артерий было госпитализировано от 0,2% до 1,8% из них.

Оказалось, что у людей, которые испытывали стресс на работе, риск развития болезней периферических артерий был в 1,4 раз выше по сравнению с теми, кто не сталкивался с этим видом стресса.

Ученые отметили, что стресс связан с усилением воспаления и повышением артериального давления. Эти факторы как минимум частично могут объяснить ускорение развития атеросклероза.