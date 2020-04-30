Задержан подозреваемый в стрельбе у посольства Кубы в США

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30.04.2020, 18:10, Новости дня

В четверг утром власти задержали подозреваемого после сообщений о стрельбе у посольства Кубы в США, сообщает Секретная служба. О пострадавших в результате инцидента данных нет.

По словам официального представителя Секретной службы, офицеры прибыли на место происшествия в 02.15 по местному времени.

«Один человек был задержан за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и патронов, нападение с целью убийства и хранение высокомощного подающего механизма», – сообщается в заявлении ведомства.

Мотивы нападения пока неясны. Полиция Вашингтона пока комментариев не дает.



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