США не планируют продлевать федеральные рекомендации по социальному дистанцированию

30.04.2020, 18:10, Новости дня

Администрация не планирует продлевать истекающий в четверг срок действия федеральных рекомендаций по социальному дистанцированию, предпочитая сосредоточиться на совместной работе со штатами для возобновления экономической активности в стране.

Решения о том, когда и как смягчать введенные ограничения по работе компаний, проведению массовых мероприятий и передвижениям за пределами дома будут принимать губернаторы штатов.

Трамп заявил в среду, что изданные в середине марта федеральные рекомендации будут «постепенно сниматься», в то время как администрация обсуждает с губернаторами их планы.

Органы здравоохранения предостерегают против чересчур поспешного возвращения к обычному ритму жизни, отмечая, что это чревато риском новой волны заражений.

Многие штаты уже позволили компаниям возобновить работу при соблюдении рекомендаций по социальному дистанцированию. Некоторые анонсировали планы смягчения ограничений в предстоящие недели.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует закрыть пляжи и парки штата в пятницу после того, как в минувшие выходные десятки тысяч жителей нарушили распоряжение оставаться дома.

Ньюсом настаивает, что ограничения будут смягчены только по достижении ряда ключевых параметров, таких как снижение количества новых случаев заражения на протяжении двух недель и массовая доступность анализов.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти в среду заявил, что теперь в городских лабораториях анализ смогут сделать все желающие.

Смягчение карантинных мер обсуждается во многих странах, в том числе в Японии. Премьер-министр страны Синдзо Абэ в четверг заявил, что его правительство обсуждает с экспертами вопрос о продлении чрезвычайного положения, срок действия которого истекает на следующей неделе. В Японии зарегистрировано около 14 000 подтвержденных случаев заражения, и Абэ отметил, что ситуация остается «серьезной».

Финляндия пополнила список европейских стран, анонсировавших планы открытия школ. Учебные заведения возобновят работу с 14 мая при соблюдении новых правил, в том числе о сокращении числа учеников в классах.

В то время как некоторые страны выходят из пиковой ситуации, сохраняются опасения по поводу регионов мира, где последствия коронавируса только начинают проявляться в полной мере.

Особое беспокойство вызывают страны, где идут вооруженные конфликты.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил в Совете Безопасности, что в Сирии подтверждено уже 44 случая заражения и 4 смерти. По словам Лоукока, нельзя ожидать, что эта страна успешно «справится с кризисом, который поставил серьезный вызов даже перед самыми богатыми государствами».

В Йемене власти зафиксировали две первые смерти от коронавируса, а также вспышку заболевания в южном порту Аден, который является одним из очагов бушующей в стране гражданской войны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире зафиксировано 3,2 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 227000 смертей.