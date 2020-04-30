 

В PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона Hitman

30.04.2020, 18:09, Разное

Несколько часов назад в магазине PS Store начали бесплатно раздавать Hitman 2016 года. Впрочем, раздача недоступна геймерам, ранее активировавшим первый бесплатный эпизод во Франции, или тем, кто приобрел стелс-боевик с помощью программы PlayStation Plus.
Об этом рассказали некоторые пользователи сервисов ResetEra и Reddit: при этом, проблема коснулась как российских, так и зарубежных геймеров. Отметим, что разработчики игры из датской студии IO Interactive пока официально не прокомментировали данную акцию. По словам некоторых поклонников легендарной франшизы, специальное предложение могло появиться из-за ошибок модераторов PS Store.

Дело в том, что совсем недавно в европейском филиале магазина неожиданно обнаружилась пропажа не менее 20 крупных инди-проектов. Релиз Hitman 2016 года состоялся по частям: первый эпизод в Париже стал доступен в марте, а последний этап лишь в октябре. Подобная стратегия выпуска игры вызвала волну критики со стороны экспертов и игроков, поэтому Hitman 2 вышла уже полноценной игрой.



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