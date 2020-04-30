 

Ученые: Существующие лекарства продемонстрировали неэффективность против коронавируса

30.04.2020, 18:09, Разное

Специалисты провели тестирование 19 препаратов, чтобы рассмотреть их эффективность при лечении COVID-19. Они выяснили, что только 3 лекарства оказывают влияние на инфекцию.
Ученые провели испытания 19 противовирусных лекарств и препаратов на вероятность эффективности против COVID-19. Почти все лекарства, которые проверяли, не смогли защитить культуры клеток, которые заразились коронавирусом.

Ученые пришли к выводам, что небольшую пользу могут дать лишь гидроксихлорохин, используемый при малярии, ремдесивир — препарат для контроля ВИЧ и бемцентиниб, — новое средство в борьбе против рака. Но даже их эффективность сомнительная, ведь гидроксихлорохин дал результаты при использовании до начала распространения вируса и в огромнейшей дозировке, которая может привести к смерти.

Авторы исследования заявляют, что использовать существующие лекарства в опытах нужно с осторожностью. Многие препараты просто неэффективны и могут быть опасными для человека. Для изучения способности препаратов в борьбе с вирусом эксперты просят, чтобы их использовали лишь после проверки на клеточной культуре или на животных.



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