Лолита спустя девять месяцев развелась с пятым мужем

30.04.2020, 18:09, Разное

Известная певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, спустя девять месяцев от начала бракоразводного процесса. Для успешного завершения развода знаменитости пришлось отказаться от некоторых своих требований.

Как пишет адвокат певицы Сергей Жорин, изначально звезда сцены планировала добиться официального признания того факта, что её брак с супругом был фиктивным. Однако, учитывая то, что процесс затянулся, Милявская сама инициировала отказ от определенных требований, чтобы развод произошел как можно быстрее. Такую спешку исполнительница подробно аргументировать не стала, заявив лишь, что желает поскорее “освободить паспорт от штампа”. В итоге сейчас юрист объявил официально, что брак его подопечной расторгнут.

Стоит отметить, что о своем решении развестись Лолита Милявская объявила на своей странице в Instagram 4 июля 2019 года. Подписчики и часть близкого окружения певицы были удивлены такому известию, так как звезда ранее неоднократно упоминала, что с мужем находится в счастливых отношениях. Об этом сообщает интернет-портал Globalmsk.ru.