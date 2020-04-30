США собрались разработать сотни миллионов доз вакцины от коронавируса

30.04.2020, 18:08, Новости дня

Сотни миллионов доз вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах могут быть готовы к январю 2021 года, сообщил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире NBC.

«Да, я так считаю, я вхожу в команду, которая этим занимается… Необходима и безопасная, и эффективная вакцина, производство которой можно стремительно масштабировать», – передает РИА «Новости» ответ Фаучи на вопрос о том, считает ли он вероятным производство сотен миллионов доз в рамках программы «Операция сверхзвуковая скорость» по стремительной разработке вакцины в США.

По его мнению, пока что идет ранняя стадия клинических испытаний первой фазы. А в следующей фазе «постараемся безопасно и осторожно, но быстро получить ответ на вопрос, работает ли вакцина и безопасна ли она», отметил эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, более 40 организаций по всему миру уже объявили о разработке вакцин к новому коронавирусу. Так, Минздрав анонсировал скорое начало клинических испытаний вакцины от коронавируса. Кроме того, стало известно, какими препаратами лечат пациентов с COVID-19.