В Кордае приговорили к 2,5 года колонии двух мужчин за избиение пожилого человека. Считается, что с этого начались погромы дунганских сел

30.04.2020, 18:06, Новости дня

В городе Кордай на юге Казахстана суд 30 апреля вынес приговор двум участникам драки, в ходе которой был избит 78-летний Толеген Кудашбаев. По версии полиции, именно эта драка стала одним из поводов для февральских беспорядков и погромов в селах на юге Казахстана, населенных в основном этническими дунганами.

Шестидесятилетний Эрсман Юнху был приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы и шести месяцам исправительных работ. Его сын, 27-летний Марат Юнху, – к двум с половиной годам заключения. Также Юнху должны выплатить потерпевшим (Кудашбаеву и его сыновьям) более трех миллионов тенге морального ущерба (около семи тысяч долларов) и покрыть все судебные издержки.

Согласно материалам уголовного дела, днем 5 февраля Марат вступил в драку с Толегеном Кудашбаевым, который ехал по дороге вместе с двумя сыновьями – 42-летним Нурланом и 47-летним Марленом.

“Эрсман в демонстративном порядке нанес молотком удар в правое подреберье аксакала. Марат вслед за своим отцом подбежал к Толегену Кудашбаеву и пнул его в живот, – говорится в материалах дела. – Кудашбаев упал на обочину проезжей части автодороги и получил закрытый перелом левого бедра”.

“Когда братья Кудашбаевы пытались помочь своему отцу, к ним подошел Марат и ударил камнем по голове Марлена”, – говорится в материалах обвинения.

Отец и сын Юнху вину не признали и в суде заявили, что Кудашбаева не били. Однако суд все равно вынес им обвинительный приговор.

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Конфликт в дунганских селах Масанчи, Каракемер и нескольких других произошел два дня спустя, в ночь с 7 на 8 февраля. В ходе столкновений погибли более 10 человек, около 150 получили ранения, были сожжены десятки машин и домов и несколько магазинов. Сотни этнических дунган временно бежали из Казахстана в соседний Кыргызстан (села находятся недалеко от границы). По словам местных жителей, несколько сотен неместных мужчин приехали в дунганские населенные пункты, подожгли дома, магазины, разгромили автомобили, атаковали сельчан. Но кто были эти “неместные”, жители Масанчи и других сел не уточняют.

Власти Казахстана сообщили о “стычках” и групповой драке между жителями нескольких соседних сел, но с самого начала подчеркивали, что причиной столкновений был бытовой конфликт, который разжигали “провокаторы” в соцсетях, а не столкновения на этнической почве.

“Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек”, – заявлял министр внутренних дел Казахстана.

Позже президент Казахстана Токаев и казахстанские силовики начали озвучивать версию, что погромы в Кордайском районе были криминальным конфликтом двух кланов контрабандистов.

Сейчас большинство беженцев вернулось в села, откуда они были вынуждены бежать, но, по их словам, они не получили от властей никакой помощи за разгромленное или сожженное имущество. Казахстанская полиция, в свою очередь, после массовых погромов и беспорядков возбудила около 90 дел.