Обновленные Volvo для России не поедут быстрее 180 км/час

30.04.2020, 18:05, Новости дня

Российский офис Volvo рассказал про обновленную линейку автомобилей 2021 модельного года, которые можно заказывать с 1 мая. У них расширенное оснащение, цены обещают сохранить, но поставляемые в Россию машины получат одно техническое ограничение.

Ранее мы уже писали, компания Volvo уже летом 2020 года начнет выпускать и продавать автомобили, максимальная скорость которых искусственно ограничена на отметке 180 км/ч. На такой шаг шведы пошли в рамках реализации своей стратегии Vision 2020, целью которой является нулевая смертность и минимизация тяжелых травм в результате ДТП с участием автомобилей Volvo. Вот и российская пресс-служба Volvo подтверждает в своем релизе, что “в новые автомобили Volvo было интегрировано электронное ограничение скорости до 180 км/ч”.

Также производитель сообщает о сохранении текущих российских цен на обновленные машины, кроме флагмана Volvo XC90, который подорожал на сумму до 100 000 рублей за счет расширения комплектаций.

Базовые российские комплектации всех остальных моделей тоже получили позиции, не предусмотренные ранее: графическую панель приборов 12,3 дюйма, систему распознавания дорожных знаков, самозатемняющиеся боковые внешние зеркала и салонное зеркало заднего вида.

Комплектация Momentum пополнилась за счет омывателей фар высокого давления, розетки на 12В в багажном отделении, задних подголовников с электроприводом и отключения пассажирской подушки безопасности. Для седанов S60 и S90 в этой версии доступен электропривод складывания 2-го ряда сидений.

Версия Inscription уже в базовом оснащении получила видеокамеру для облегчения парковки, передний и задний парковочный радар. У 90-х моделей появились электропривод сиденья пассажира и память положений сиденья пассажира. Для моделей 40-го семейства в этой комплектации стали доступны задняя дверь с электроприводом и бесключевой доступ. Компактный кроссовер XC40 и седан S60 в версии R-Design теперь предлагаются с увеличенным до 19 дюймов размером колес.

Для всех обновленных автомобилей Volvo за доплату теперь доступна система “Чистый воздух” c мультифильтром и датчиком твердых частиц класса РМ2.5, управляемая со смартфона через приложение Volvo On Call. Также в списке есть беспроводная зарядка смартфонов, ранее предлагавшаяся только для ХС40, а также возможность выбрать обивку текстиль/шерсть вне зависимости от модели.

В 2021 модельном году седан S90 и универсал V90 Cross Country перенесли легкий рестайлинг. Выхлопные трубы были скрыты, появились новые колеса и другие задние LED-фонари, поменялись решетка радиатора и дизайн нижней части переднего бампера. У S90 попутно изменился силуэт крышки багажника, и у обеих моделей – дизайн спойлера.

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