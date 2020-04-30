В Китае представлен защищенный смартфон со встроенным термодатчиком

30.04.2020, 18:05, Новости дня

Китайская компания Blackview анонсировала “укрепленный” смартфон BV9900 Pro с возможностями, которых нет ни у одного другого флагмана. Встроенные в него сенсоры – тепловизор FLIR Lepton, камера ночного видения и ультрафиолетовый датчик – позволяют устройству измерять температуру окружающей среды до +450 градусов Цельсия.

Новая модель Blackview поможет без физического контакта указать, например, на места утечек в трубах отопления и водоснабжения, на короткое замыкание или недостаточную вентиляцию помещения, пишет Gizmochina. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса BV9900 Pro сможет бесконтактно выявлять людей с повышенной температурой.

Для этого пользователю понадобится сделать снимок, на котором будет показан источник тепловой аномалии, зафиксированный датчиком FLIR Lepton. В сопутствующем приложении FLIR Tools можно формировать PDF-отчеты о неполадках, что важно для сотрудников предприятий, а также импортировать, редактировать и анализировать изображения.

BV9900 Pro спроектирован для эксплуатации в суровых климатических условиях. Аппарат защищен от пыли, влаги и песка по стандартам IP68/IP69K, соответствует американскому военному сертификату MIL-STD-810G и выдерживает температуру до -30 градусов Цельсия.

Начинка BV9900 Pro тоже неплохая: в него установлены 5,84-дюймовый экран (1080х2280 пикселей), 8-ядерный чип MediaTek Helio P90, 8 гигабайт оперативной и 128 ГБ встроенной памяти (с поддержкой microSD-карт объемом до 2 терабайт), батарея емкостью 4380 мАч, а также блок из четырех камер с основным 48-мегапиксельным объективом Sony IMX582.

На площадке AliExpress до 2-го мая новинка предлагается по скидке – за $439. На официальном российском сайте Blackview указана цена 36 990 рублей.

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