 

Мамаев возместит Ушаковой ущерб без суда, Кокорин открестился от обвинений

30.04.2020, 18:05, Новости дня

Российский футболист Павел Мамаев согласился возместить телеведущей Ольге Ушаковой материальный ущерб за повреждение автомобиля. Накануне она сообщила, что подала в суд на него и Александра Кокорина.

Авто ведущей получило повреждения во время потасовки между компанией футболистов и водителем Ушаковой Виталием Соловчуком полтора года назад. Ущерб она оценила в 321 тысячу рублей.

"Несмотря на то, что Ушакова не была признана потерпевшей, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба, как собственнику транспортного средства, со стороны Мамаева был осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей", — приводит РИА Новости слова адвоката Мамаева Игоря Бушманова.

"Сведения об этом представлены в уголовное дело , о чем Ушакову официально уведомили через следователя и ее представителя. Но такой добровольной компенсацией она не воспользовалась по неизвестным нам причинам. Сейчас же Павел подтверждает, что готов единолично полностью возместить ущерб без каких-либо судебных разбирательств. Это и будет сделано в ближайшее время".

Александр Кокорин, в свою очередь, признался, что не собирается платить телеведущей: "Я ее машину не трогал, и мне нет нужды беспокоиться по этому поводу", — приводит слова форварда "Сочи" Ридус. 



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