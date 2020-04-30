Мнение: Музыка против вируса, суд по видеосвязи и моё расширение в Chrome

30.04.2020, 17:55, Разное

1. В Рязани сняли захватывающее антивирусное видео (приложено к посту).

Со строчкой, где говорится о том, что нынешние события будут вспоминать спустя годы, нельзя не согласиться. По масштабам воздействия на жизнь россиян коронавирусная эпидемия уже превзошла жаркое лето 2010 года, а начало кризиса и падение нефтяных цен оказались столь резкими, что затмили события конца 2014-го – начала 2015-года.

2. Оказывается, теперь удалённо работают не только школы и вузы, но и судебные органы. Хорошо знакомый вам gaz_v_pol выиграл дело прямо по видеосвязи, без очной явки в суд:

https://www.facebook.com/sergey.markelov.58/posts/3739906609413405

Выиграл первое дело, участвуя в заседании из дома, по видеосвязи. Московское управление федеральной антимонопольной службы — молодцы. Из других ведомств вроде бы пока никто не наладил рассмотрение своих дел удаленно, а они — уже да.

Будем надеяться, что современные технологии позволят нашим судам ускорить свою работу.

3. Моё расширение для Chrome опубликовали в официальном магазине:

https://chrome.google.com/webstore/detail/russian-address-plugin/higcokenbbigkcgiopibfaololmgmfbo

Расширение позволяет копировать в буфер обмена адреса страниц с русскими буквами: так, чтобы получалось “https://somesite.ru/Страница_русскими_буквами”, а не обычное “https://somesite.ru/%D0%A1%D1%82%D1…”, которое выдаёт браузер, если просто скопировать адресную строку.

Щёлкните на значок расширения и нажмите Ctrl+C, тогда адрес скопируется в буфер обмена как надо.

Более подробно о решении проблемы копирования кириллицы в адресах сайтов я писал вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/1831531.html