Американские специалисты продемонстрировали, как коронавирус распространяется в самолете

30.04.2020, 17:53, Разное

Американские исследователи, представляющие университет Пердью, продемонстрировали процесс распространения коронавируса на борту самолета. Как известно, болезнь передается воздушно-капельным путём, а небольшое пространство в салоне авиалайнера лишь способствует этому.

Пассажир, который кашлянул или чихнул, станет источником распространения вируса. Первоначальный выброс микробов приведёт к их быстрому распространению во всей плоскости салона, что повышает шансы заражения буквально у всех пассажиров. В наибольшей группе риска находятся до 10 людей, сидящих возле больного. К слову, недавнее исследование показало, что одному пациенту удалось передать коронавирус сразу 43 коллегам, работающим с ним в одном южнокорейском офисе.

Что касается больших офисных помещений, то в них вирус переносится быстро из-за системы кондиционирования. Этот же принцип применим и для ресторанов, подытожили ученые.