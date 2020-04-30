Путин пообещал разобраться с допуском волонтеров в приюты для животных

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30.04.2020, 17:53, Новости дня

Президент Владимир Путин пообещал поручить губернаторам решить проблему с допуском волонтеров в приюты для животных в период пандемии коронавируса.

«Вопрос по поводу допуска волонтеров в приюты для животных – это тоже очень правильная постановка вопроса. Только решать этот вопрос нужно исходя из тех правил и тех требований, которые устанавливаются соответствующими специалистами на местах. Я необходимые сигналы своим коллегам губернаторам пошлю, а на месте вы должны будете посмотреть, что конкретно вы должны будете сделать, а где какие-то запреты нужно еще сохранить», – обратился Путин в ходе онлайн-конференции к одному из участников мероприятия Ольге Ватомской, поднявшей соответствующую тему, передает ТАСС.

Президент сказал, что полностью разделяет соображения о важности помощи животным и поддержании экологии. «Это одна из важнейших задач человечества, не только нашей страны. Это проблемы, которые стоят достаточно остро во многих регионах РФ», – подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что это не только является предметом обсуждения, но и принятия решений и их реализации. «Проблем еще хватает, еще и с мусором не закрыли проблему, только в начале пути. Здесь есть над чем подумать и что делать», – подвел итог Путин.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил Минкультуры и региональным властям поддержать оказавшиеся в непростой ситуации зоопарки, океанариумы, дельфинарии, цирки и разработать дополнительные меры по поддержке и содержанию там животных.



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