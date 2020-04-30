«Не виделись с ним 40 лет»: Вадим Демчог рассказал о долгожданной встрече с отцом

30.04.2020, 17:53, Разное

Артист Вадим Демчог, известный по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны, стал гостем ток-шоу «Судьба человека, рассказав о встрече с отцом, с которым не виделся более 40 лет. Для того, чтобы не испортить момент, житель не стал спрашивать о причинах развода своих родителей.

Как оказалось, тогда Демчог вместе с другими актёрами из сериала «Интерны» приехали в Воронеж для представления нового сезона – именно в этом городе жил его родной отец. «Встреча действительно была долгожданной: несколько минут мы смотрели друг на друга с расстояния в 20 метров, а затем обнялись. В целом, разговор прошел очень легко», – отметил актёр.

Кроме того, он специально не стал расспрашивать о причине развода родителей. Отец Демчога отказался от финансовой помощи сына, но тот всё равно ловко вышел из ситуации, спрятав деньги за одной из картин.