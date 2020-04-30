Верховный суд объяснил применение статей УК о фейках про коронавирус

30.04.2020, 17:53, Новости дня

Уголовная ответственность за распространение фейков об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, наступает в случае, если автор знал о ложности сообщений, но придал им достоверность, заявили в Верховном суде России.

В ВС разъяснили смысл включенных в апреле в УК РФ новых статей об ответственности за фейки – ст. 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и ст. 207.2 («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью, смерть человека или иные тяжкие последствия»), передает ТАСС.

«Под заведомо ложной информацией, в том числе об обстоятельствах распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, следует понимать такую информацию (сведения, сообщения, данные и т. п.), которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространявшему», – уточнили в ВС.

Одним из обязательных условий наступления ответственности является распространение заведомо ложной информации под видом достоверной.

«О придании ложной информации вида достоверной могут свидетельствовать, например, формы, способы ее изложения (ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц и пр.), использование поддельных документов, видео- и аудиозаписей либо документов и записей, имеющих отношение к другим событиям», – пояснили в суде.

По этим статьям может квалифицироваться публикация в Сети ложная информация , включая видео-, аудио-, графические или текстовые материалы, созданные им самим или другим лицом, в том числе репост «только в случаях, когда установлено, что лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц».

Публичный характер распространения фейков может проявляться в использовании для этого СМИ, информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров в массовой рассылке электронных сообщений абонентам мобильной связи, выступлении на собрании, митинге, распространении листовок, вывешивании плакатов и т.д.

Во вторник председатель комиссии по СМИ Общественной палаты, журналист Александр Малькевич запустил сайт CoronaFake, посвященный борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе.