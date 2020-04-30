Путин похвалил онлайн-акции россиян на самоизоляции

30.04.2020, 17:53, Новости дня

Президент Владимир Путин поблагодарил спортсменов и деятелей культуры, проводящих онлайн-тренировки и уроки для россиян на самоизоляции.

«Хочу и вас поблагодарить и вообще всех людей, которые имеют отношение к физической культуре и спорту, – прежде всего тех, кто сейчас в этих непростых условиях напрямую находит возможность так или иначе работать с людьми, помогать им в домашних условиях поддерживать свою физическую форму», – сообщил президент в ходе видеоконференции с участниками акции «Мы вместе», передает ТАСС.

Также глава государства выразил благодарность деятелям искусства, которые проводят уроки пения и игры на музыкальных инструментах.

«Это очень важно для того, чтобы сохранить психологическое состояние, поддержать уверенность в том, что все пройдет, все нехорошее останется позади и мы будем двигаться вперед с большей уверенностью, понимая, что наша сила – в объединении усилий», – добавил Путин.

Также президент похвалил флеш-моб «Изоляция», в котором люди на самоизоляции копируют произведения искусства.

«Здорово, молодцы», – сказал Путин.

Участники акции предлагают свои версии известных произведений искусства, они изготавливают их из подручных средств или сами выступают в роли персонажей картин или скульптур.

В акции принимают участие свыше 500 тыс. человек, включая иностранцев.

Президент Федерации современного мечевого боя РФ Мария Давыдова в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сообщила, что проводит онлайн-занятия четыре раза в неделю, к ниммогут присоединиться все желающие У Давыдовой занимаются дети и взрослые, среди зрителей есть и иностранцы.