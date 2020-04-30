Мнение: Письмо: “Не буду участвовать в его хороводах”

30.04.2020, 17:51, Разное

Вот эта девушка в письме почти нерыба. И скорее всего белоснежка.

Так выглядел бы роман Белоснежки и Казановы из сериала, если бы она была менее легкомысленной матерью, а он бы имел какую-то работу.

Ошибки у автора письма есть и много, ЗВ у нее заметный, к сожалению, но мне очень хочется, чтобы вы научились видеть отличия нерыб от рапанов, даже когда эти нерыбы ведут себя как рыбы, делают ошибки и поступают глупо. Это все равно другие ошибки и глупости, не рапаньи.

Вам нужно заметить все отличия, потому что для тех, кто совсем не разбирается, автор может выглядеть Выскочкой в большой короне.

Но это не так.

tina11ok

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Прошу разбора.

Мы познакомились на остановке, я ждала троллейбус, а он парковался возле остановки. Увидела пристальный взгляд мужчины, посмотрела и отвернулась. Он стоял рядом уже через минуту, а через 10 мы пили кофе в ближайшей кофейне. Я помню, что у меня было хорошее настроение, и я думала о нем, еще один симпатичный мужчина, который ко мне подошел на улице. В общем, вела себя совершенно свободно и уверенно. Он предложил что-то поесть, я отказалась. Когда же подошла официантка и спросила, будете ли что-то еще заказывать кроме кофе, я увидела по его лицу, что он хочет есть, но ему не удобно, что он будет есть в одиночестве, и он колеблется. Я уверенно сказала официантке: молодой человек будет есть, несите ему блинчики. Помню его удивленный взгляд и слова: что давно у него такого не было. Дальше он меня отвез на работу. Обменялись телефонами.

(Красиво она про блинчики сказала. Видите?)

Он позвонил через день. Договорились о встрече. Встретились и кружили на автомобиле в поисках ближайшего кафе, я поняла, что он не готовился. Нашли случайно кафе, где стояли девушки с плетками, его это заинтересовало, предложил пойти посмотреть. Оказалось, что это садо-мазо кафе. Общались долго. Возле нас сидела большая мужская компания, и когда я выходила, заметил его взгляд, он следил за реакцией мужчин на меня. Помню, что я отметила про себя, что ему нравится, чтобы его спутница заводила других мужчин.

Дальше больше и быстрее, как с горки. Второе свидание, мы едем в многолюдное место, где интерьер построен по принципу общих столов и стоек. Сидим чуть ли не в центре, он в плохом настроении. И на мой вопрос, что с настроением, он начинает меня целовать в засос страстно и офигенно. Мы целовались на виду у всех – и это было долго и потрясающе. Я поплыла… После кафе, мы заезжаем в какие-то безлюдное место, целуемся, ласки – я понимаю, что мужчине повезло со всем. Я возбудилась, но отказалась от секса в процессе ласк. Вспомнила, что ничего еще не сделала, чтобы он влюбился, а я так не люблю. Он совершенно как-то по-доброму и с легким недоумением к этому отнесся. Я сказала, что обязательно компенсирую как-нибудь. Объясняться больше не стала.

(Могла бы и промолчать про компенсацию)

На следующую встречу он приехал другим – галантный, в костюме. Повез меня ужинать. Сел напротив, обычно рядом. Мы беседовали о жизни. Затем он меня отвез домой, открыл дверь в подъезде и пропал… на неделю.

Мне – 39 лет, я сексуальная. Мужчины подходят знакомиться очень часто. Подходят, когда я одна, когда с ребенком, в магазине, в парке, в спортзале. Двое детей, старшей дочери 19, она учится и живет в другой стране. Хорошая работа. Нет своей квартиры, езжу на метро. Удается содержать детей и себя на нормальном уровне, откладывать на квартиру, но не более. Прошлые отношения длились 7 лет, и я была в огромном плюсе, до тошноты и чувства вины с моей стороны, до желания умереть и полной апатии к жизни после расставания- с его. Он даже выдвинул теорию, что я психопатка и ходил с этим к психологу, а мне носил книги о психопатии, чтобы я почитала о себе. Больше года прошло после расставания, у него никого нет, говорит, что не может, приходит ко мне и рыдает, страдает, попадал уже несколько раз в реанимацию из-за начавшихся проблем с сердцем.

(Тут она правду пишет)

Ему – 36 лет, свой бизнес, адвокат. Назовем его В. красивый, статный. Снимает квартиру. Деньги тратит легко. Не копит. Все ресурсы – в сексе и в умении нравится женщинам, наслаждается этим и питает свое его. На работу и бизнес часто забивает.

(Скорее всего с деньгами у него так себе, но казановы не любят сразу в этом признаваться)

Когда он пропал – я расстроилась, подумала, что, наверное, узнал, что у меня 2 детей и я старше, так как он в принципе может легко это выяснить это по роду своей деятельности. Конечно, писать и звонить сама не стала.

Через неделю он мне пишет: я хочу тебя видеть, бросает мне фото, где он сидит в барбершопе – красивый, сексуальный – его стригут и бреют. Пишет, что к встрече со мной готовится. Я ответила : я тоже хочу тебя видеть. Вечером звонит, говорит, что едет и жестко спрашивает: ты либо хочешь меня видеть, либо нет. Я жестко отвечаю: ты либо едешь, либо нет.

(Ну вот она хорошо отвечает. Только сейчас рапаны бросятся за ней записывать, про блинчики и вот это, а потом ни к селу, ни к городу будут вставлять в диалог. Диалог – это весь контекст, а не отдельные фразы)

Приехал…ищем кафе, одно не устроило , уходим, целуемся по дороге на виду у всех, заходим во второе – нет ни одного посетителя, нет почему-то и официантов, заходим на второй этаж, он меня ведет в какую-то подсобку и трахает. Нас обнаруживает официант и спрашивает: а что вы тут делаете, а? Он отвечает с полной невозмутимостью – мы уединились. И делает заказ. Когда официант ушел, он поворачивается ко мне и говорит: ну, здравствуй. Ты мне идеально подошла, я так себе и представлял тебя.

Затем едем на футбольное поле и снова занимаемся сексом. Он начинает приезжать почти каждый день – СТРАСТЬ. Он говорит, что я его влюбила в себя, и он каждый вечер со мной. Говорит, что со мной в каком-то трансе. Предложил как-то зайти ко мне домой, я отказала, сказала, что мой ребенок не поймет, если я всех своих любовников буду приглашать домой. Он улыбнулся и сказал, это обычно он что-то подобное говорит.

(Он не зовет ее к себе домой, поскольку с женщиной живет. Но это совершенно не важно, почему, важно что не зовет)

Дальше я игнорила звонки В., не отвечала, чтобы он немного понервничал, затем уехала в Египет. В. уехал тоже отдыхать. На отдыхе я написала ему: скучаю, он не ответил. Решила, что он уехал с девушкой и нужно уходить пока не поздно, он мне все равно не подходит для жизни.

(Вот ее главная ошибка в письме, она все время хочет куда-то “уходить”. Не научилась еще понимать, что когда ей не отвечают, уходить некуда, от нее самой ушли. А до этого она его игнорит, потому что ее не устраивает формат, но создает видимость для себя, что это ее стервозность. Вот ее основная хрень – ЗВ, из-за которой все остальные ошибки)

Он написал после приезда, я ответила, что у меня есть к нему чувства, но для меня это все может очень плохо закончиться, поэтому мы расстаемся, не пиши мне и не звони больше. Он через день написал, ты всегда так да? попользуешься и бросаешь – следующего съедаешь, как самка богомола? Я ответила: хочу тебя видеть. Встретились на след. день. Обнимались в кафе. Трахались целый день, до вечера.

(Он ее очаровал этим вопросом, она подкрепила положительно. И если бы у нее не было вот той хрени, когда ей кажется, что уходит она сама, она бы в ответ на его вопрос просто посмеялась. Это бы дало лучше эффект)

Затем он пригласил меня загород с ночевкой, сказал, что хочет ночевать уже со мной. Во время секса В. решил рассказать мне про все свои необычные опыты в сексе, попросил меня тоже рассказать. И здесь я поняла, кто передо мной.

(Как же она не узнала казанову, когда с первого взгляда было понятно, кто это)

Чего только стоят эпизоды, про пару в самолете, парень только проводил девушку, она иностранка и летела одна, В. не знает почти англ. но при этом подходит говорит ей пойдем , и она идет, он ее трахает в самолете, после она плачет, потом она еще писала ему на почту. Или как он покупал презерватив в аптеке, а провизор усомнилась в том, что у него действительно такой размер, он ее трахнул прямо в этой аптеке. В общем, я скисла, поняла, что нужно бежать пока я совсем не влипла и не влюбилась.

(Он не врет про свои опыты. У казанов часто такое. А вот она опять тут хочет куда-то бежать)

Привез меня домой и сказал, спасибо, мне было хорошо и совсем не скучно ( я поняла, что было ему скучно). И я пропала на неделю. Вот после этого все изменилось.

(Вот здесь, например, видно нерыбу. Он сказал, что было не скучно, она поняла, что было скучно. Заметили? Почему она поняла?)

Затем я написала ему, что хочу продолжать отношения, он сказал, окей, чувства у меня есть, но встретимся мы через неделю, я уезжаю на отдых. Приехал, позвонил мне, спросил можем ли мы встретиться сегодня, а не завтра, как договаривались, я не смогла. На след. день я ему пишу как дела и ответ получаю только на след день в 12.00 дня, до этого вопрос не был даже прочитан. Понятно, что он кутил.

(У него кроме той женщины, с которой он живет, еще три любовницы)

Я написала ему, что знаешь, как-то я перестала испытывать радость рядом с тобой, не чувствую заботу, то, что со мной элементарно хотят проводить время. Он ответил что-то типа: зая, куколка. Как будто вот тебе держи эти словечки-отмазки и – отстань.

(Сливается она тут, к сожалению. И видите, почему? Потому что все время хочет решать: бежать ей или не бежать. Не понимает, что решать надо что-то только в ответ на ход. А здесь он ей ничего не пишет, а она ему взяла и отлила соплей, пополам со скалками. Плохо, автор)

Я подождала до вечера и ночью его заблокировала и удаляю всю переписку. Ушла. Проходит месяц примерно. Он начинает мне писать с другого аккаунта, я молчу. Он пишет снова. Я ответила, что ты реально считаешь, что весь мир у твоих ног?

(Куда она ушла? Автор, хватит быть дурой, у вас есть шанс вести себя нормально, если вы перестанете уходить в своих фантазиях. Гордая такая, идет, волосы развеваются, каблучки решительно стучат. А на самом деле сидит и смотрит вслед мужику)

Он спросил, что не устраивает в отношениях с ним, я ответила, что не хочу быть третьей с конца списка и второй, кстати, тоже. Выхожу из офиса и встречаю случайно на той же остановке (у него рядом офис). И понеслось. Радость, страсть, секс везде: в парке, на пляже, при случайных зрителях…

(Понятно, почему она каждый раз кидается ему на шею? Ей кажется, что она его бросает, а он ее возвращает. На самом деле, он все время кидает ее, потом возвращается. Но казановы-нерыбы любвеобильны и спонтанны, девушкам сложно устоять)

Далее у него случаются большие неприятности, он теряет бизнес, начинает пропадать, приезжает реже, я чувствую, что нет былой страсти, его глаза не горят так как еще неделю назад горели. Он предлагает мне секс втроем (МЖМ) попробовать, я отказываюсь.

(Теряет бизнес, которого толком и не было. Секс втроем он хотел еще тогда, когда расспрашивал про ее опыт. Казановы это очень любят, пока не влюблятся очень сильно. Тогда становятся осторожны в развратных желаниях)

Понимаю, что у него есть параллельно какие-то отношения. Я перестаю соглашаться на встречи, отказала около 6 раз подряд, и вот когда он перестает звонить, я перезваниваю сама , В. рад, говорит с уважением, что не видел такого поведения еще не от одной женщины.

(Она отказала 6 раз и считает, что опять ушла. Но отказываться от непристойных предложений – это совсем не значит бросать. Объясните автору разницу, она не понимает. И объясните ей, почему ее ЗВ – это самое плохое, что у нее есть. При ее данных, она могла бы стать рыбачкой, если бы избавилась от ЗВ, а она тут – как рыба)

Я ему объясняю все что думаю о нем, о том, что я не буду участвовать в его хороводах, и гарем тоже не мое место, говорю что ухожу теперь действительно, он просит остаться, говорит, что хочет шанс, он сможет спать только со мной, будет так как я хочу, что он сейчас приедет и прочее. Я говорю нет, но добавляю, что еще поздравлю его с днем рождения.

Через 3 недели его ДР. Я пишу ему поздравление – он пишет: моя дорогая спасибо, возвращайся ко мне. Я отвечаю : хорошо, но только на моих условиях. Он пишет: хорошо. Далее мы встречаемся, я дарю ему подарок, он мне цветы, бурный секс, слова любви во время секса, он приезжает на второй день, говорит что соскучился, снова все прекрасно.

(Помните, Казанова к Белоснежке в ФС тоже то остывал, то опять подогревался? Это вот бывает, когда девушка нравится, терять ее не хочется, но и серьезное с ней что-то иметь скучно, ее СЗ не хватает и ОЗ, тем более для казановы, у которого и выбор большой и шило в заднице постоянно. С таким может справиться только Нино, а автор совсем не Нино)

Я предлагаю помочь ему с вопросами бизнеса ( могу привлечь клиентов по роду своей деятельности). Он говорит, что я его друг и его девушка. Предлагает поехать на 4 дня отдохнуть, взять ребенка. Затем оказывается, что все-таки не выйдет, не смог найти деньги. Затем в четверг не пишет, в пят. сухое: привет, как дела? Я также ответила. В субботу созваниваемся, он говорит, что плохо себя чувствует и не приедет. В субботу я узнаю, что В. был с другой (это его параллельная история). Я не искала о В. информацию, мне ее навязывал мой бывший мужчина.

Я молча его блокирую в воскресенье. Он появляется во вторник, пишет с другого аккаунта, звонит, я ответила, что не хочу с ним разговаривать и не стала читать, что он писал, заблокировала. И на звонки не ответила. Позже у нас состоялся разговор, я сказала: ты мне такой не нужен. Вот если бы оставить твой внешний вид и изменить внутренний мир – тогда бы может быть. На звонки больше не отвечала до Нового года.

Новый год я отмечала в компании нового мужчины. В. Позвонил в новогоднюю ночь. Он спросил где я, я сказала, что в загородном доме. Он понял, что я не одна. Спросил, когда я вернусь, я ответила, что через несколько дней. Он поздравил и сказал, что самое лучшее, что случилось с ним в 2019 – это была встреча со мной.

Далее В. Начал писать мне каждый вечер, как он провел день, я почти не отвечала, чаще просто игнорила. Скучала. Он предложил выпить кофе в очередной раз, я согласилась, при встрече В. был на подъеме, подпевал, казалось был очень рад встрече. В кафе начал говорить о духовном, о том, что был у родителей на Новый год, встречался с другом, у которого есть и жена и любовница и посоветовал другу расстаться с любовницей, ибо зачем, это не правильно. Было заметно, что он хочет показать мне, как он изменился. Я решила все же дать ему еще один шанс.

(Шанс ему дает из своего виноградника)

Было несколько встреч, слова любви обоюдные, но исключительно во время секса. В одну из встреч, ему перезвонил партнер и попросил срочно приехать, а мне нужно было в магазин по дороге, и я решила пошутить и посмотреть на его реакцию, сказала, что поеду с ним. Он завел машину и сказал, что не предупреждал друга и вел себя неуверенно. Я увидела реакцию, поняла, что с друзьями он меня знакомить не хочет. Вышла, конечно, возле магазина, как и планировала. Он писал затем, все хорошо? Как бы немного оправдывался. Понятно, что моя ОЗ для него низкая.

Затем В. пропадает на неделю. Звонит, спрашивает о том, куда я решила идти работать (я меняла работу как раз, было два предложения, нужно было выбрать), просит, чтобы я написала компании, он посмотрит, я пишу, ответа нет больше недели. Так проходит и мой день рождение, без него и без поздравлений. Я говорила ему, когда у меня ДР. Он не запомнил.

Далее я уже его игнорю, но на одну из встреч запланировано соглашаюсь. Понимаю, что он не любит меня, уже почти год нашим отношениям, ничего не изменится. На встрече он начинает мне говорить, о том, что его невозможно пробить, но я пробиваю. Что он мною восхищается и задает мне вопрос: есть ли у тебя чувства? Я говорю были, но сейчас я уже хочу остаться друзьями. Чувств больше нет. Он нервничает, останавливается, снова едет, говорит, что был большой косяк с его стороны с ДР и он заслуживает такое унижение. Прощаемся, обнимаемся тепло.

(Давно надо было ему дружбу предложить и дружить, наблюдая как он изнывает. Казановы любят помучиться и им полезно. И автор это делала бы, но ей все время мешает ЗВ, вот эта вот привычка “уходить” и думать, что она сама ушла и может дать шанс, если захочет)

У меня появляется мужчина с очень высокой ОЗ (вернее отношения начинались уже параллельно с историей с В.). В. также активизируется, пишет, звонит, просит объяснить, как так быстро пропали чувства мои, что это за чувства такие. Я ответила, что ты просто меня вытряхнул своим поведением, отношением. Что предыдущий раз я возвращалась к нему вопреки своим принципам, я знала, что это был последний раз, и если бы я ему была дорога, он бы приложил все усилия. Он несколько раз в трубку прокричал, давай жить вместе, я сказала, чтобы он не говорил глупостей. Ни разу он мне не сказал о любви (только во время секса), ни разу не пригласил к себе домой, а здесь вдруг – давай жить вместе.

Я встречаюсь с новым мужчиной. 8 марта В. просит о встрече, привозит мне парфюм. Он спрашивает, почему я такая красивая, наверное, сейчас свидание? Я отвечаю, что да, и что сейчас мой новый мужчина должен приехать. Он спрашивает, ты спишь с ним уже? Я ответила, еще нет. Беру духи, обнимаемся, я сама его начинаю целовать, но быстро отстраняюсь, В. нависает и хочет продолжения. Ложит руку мою к себе и говорит, посмотри, что ты со мной происходит от одного твоего поцелуя. Ухожу.

В. продолжает писать с просьбами о встрече, я ответила: у меня начались уже новые отношения, человек мне нравится, и я не хочу так поступать. Он пишет: Хорошо, что у тебя так быстро начались другие отношения. Я ответила: а все потому, что у тебя другие отношения и не прекращались никогда.

Начался карантин. Он звонил, я отказывалась от встречи , затем он попросил о помощи в вопросе по работе, сказал, что уже возле дома. Я вышла, было видно, что он просто приехал, чтобы меня увидеть. Хотя утром написал по этому же рабочему вопросу, так что я не уверенна, что он так уж хотел меня видеть.

Снова звонит, говорит, что может и год ждать. Что он такой человек, что не может сразу серьезно относиться к женщине, что начинает ценить, когда теряет.

(Ну вот пусть год и ждет, ему полезно)

Затем напросился снова на встречу, привез дорогое для меня украшения, которое я у него в машине потеряла. Спрашивает, как я провожу карантин, я ответила, что гуляю с ребенком, он спросил можно с вами, я отказалась. Он позвал в кино ( просмотр в машине вдвоем) – отказалась. Попросил хотя бы поехать сейчас на заправку и выпить вместе чай, я – в отказ. Он называет это хамством, потому что он ехал издалека и видно, что готовился, был очень красивым, очки которые ему очень идут) снял, только когда я его увидела в них.

Понимаю, что низкая моя ОЗ для него. Я себя чувствовала в минусе.

(И вот итог. Она себя чувствует в минусе. Поняли? Она хочет быть девушкой-плюсом, отсюда весь ее ЗВ. Не улавливает, что быть в минусе – это хорошо, если другой тоже в минусе, что фокус должен быть на его плюсе, а не на своем минусе. Вы должны увидеть здесь, что такое ЗВ. Это когда человек считает, что это он сам решает, быть или не быть, второй ничего не решает, все зависит от него. Из-за этого у нее ерунда в отношениях. И с этим, и с тем. Она спонтанная и сексуальная, в нее могут влюбляться мужчины с ОЗ выше, но из-за своего ЗВ она ничего не сможет с ними построить, то и дело вываливается из виноградника, потом снова туда уползает)

У меня точно есть к нему чувства, у него – наверное, нет. Хочу понять, что я делала не так, посмотреть на себя вашими глазами. Спасибо.